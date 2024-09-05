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«Грузинская мечта» всегда пытается использовать все человеческие трагедии весьма аморальным образом - ЕНД
05.09.2024 17:28
В «Едином национальном движении» дистанцировались от инцидента, во время которого скончался член «Грузинской мечты» Ермил Гигиадзе.
В партии власти утверждают, что мужчине стало плохо «на нервном фоне» из-за оскорблений представителя «Национального движения», некого Роланда Нуцубидзе.
«Этот человек не имеет отношения к «Национальному движению». Мы не знаем этого человека. Я не могу вам сказать, каковы его взгляды, но этот человек никогда не был связан с «Национальным движением»», — сказал грузинской службе Радио Свобода один из лидеров ЕНД Ираклий Павленишвили, комментируя обвинения.
«Вообще, «Грузинская мечта» всегда пытается использовать все человеческие трагедии весьма аморальным образом. Они используют человеческие трагедии в политических целях», — добавил Павленишвили.
Он выразил соболезнования семье умершего.
Информацию о смерти Гигиадзе распространил проправительственный телеканал «Имеди». Согласно ему, случай произошел в среду в селе Гегути Цхалтубского муниципалитета, когда члены «Грузинской мечты» проводили «предвыборное хождение по дворам». Утверждается, что Нуцубидзе подбежал к ним и нанес Гигиадзе «тяжелое словесное оскорбление», после чего мужчина умер.
В «Грузинской мечте» назвали произошедшее «очередным подтверждением и выражением фашистской политики и деятельности» «Национального движения».
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