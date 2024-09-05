

Новый посол Эстонии вручил верительные грамоты президенту Грузии

05.09.2024 17:48





4 сентября чрезвычайный и полномочный посол Эстонской Республики в Грузии Марге Мардисалу-Кахар вручила верительные грамоты президенту Грузии Саломе Зурабишвили.



По информации Посольства Эстонии в Грузии, в ходе церемонии передачи президент Грузии Саломе Зурабишвили и посол Эстонии Мардисалу-Кахар обсудили двусторонние отношения между странами, состояние интеграции Грузии в Евросоюз, предвыборную ситуацию в Грузии и важность поддержки Украины как для Эстонии, так и для Грузии.



«Эстония будет твердо поддерживать евроатлантическую интеграцию Грузии, и мы верим, что Грузия продолжит идти по этому пути», – сказала Мардисалу-Кахар президенту Зурабишвили, – «Мы также продолжим нашу непоколебимую поддержку территориальной целостности Грузии. Приветствую однозначную поддержку Украины президентом Зурабишвили и ее позицию в защите демократических ценностей во внутренней политике Грузии».



Посол Мардисалу-Кахар поступила на работу в Министерство иностранных дел в 1996 году. С 1997 по 2009 год она занимала различные должности в Политическом департаменте Министерства иностранных дел Эстонии и в основном была связана со странами Восточной и Центральной Европы, а также с Афганистаном и скандинавскими странами. В 2011-2013 годах была делегатом Эстонского COEST в Постоянном представительстве Эстонии при ЕС. С 2013 по 2016 год работала управляющим директором Эстонского центра Восточного партнерства. С 2016 по 2019 год была заместителем главы Посольства Эстонии в Германии. С 2019 года является руководителем Управления политики безопасности, а с 2022 года — генеральным директором Департамента Восточной Европы и Центральной Азии.



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