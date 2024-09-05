

Саакашвили: Я никого не презираю больше, чем рабов

05.09.2024 19:10





Нападение на Ираклия Эдзгверадзе и его задержание еще раз доказывают, насколько слаб и напуган режим самопровозглашенного диктатора, - об этом третий президент Грузии Михаил Саакашвили пишет в соцсети.



По заявлению Михаила Саакашвили, он всегда искал и поощрял сильных личностей с их независимым мнением, потому что только такие люди могут построить новую страну.



«Нападение на нашего депутата, крепчайшего Ираклия Эдзгверадзе и его задержание еще раз доказывают, насколько слаб и напуган режим самопровозглашенного диктатора.



Между тем один из коцев (представителей «Грузинской мечты» - ред.) называет «рабом Миши» гражданина-патриота с пламенным сердцем, который сказал ему правду в лицо.



Этот глупец не знает, что я никого не презираю больше, чем рабов. Я всегда искал и поощрял сильных личностей с их независимым мышлением, потому что только такие люди могут построить новую страну, а раб умеет только разрушать и уничтожать страну, поэтому чорвилец презирает свободных людей и собрались вокруг себя только карикатуры.



26-го числа они обязательно потерпят сокрушительное поражение от свободных людей!», - пишет Михаил Саакашвили.



Для справки, вчера вечером сотрудники МВД Грузии в административном порядке задержали членов сакребуло от «Национального движения» Ираклия Эдзгверадзе и Ираклия Надирадзе. Перед этим возле дома Ираклия Эдзгверадзе было шумно.



Как пояснили в МВД, сотрудники Центральной криминальной полиции МВД исполняли служебные обязанности, «в частности, следственное действие, связанное с наркопреступлением, в это время в выполнении служебных обязанностей им помешал гражданин Ираклий Эдзгверадзе, не имевший никакого отношения к следственному действию».



«Ираклий Эдзгверадзе задержан в соответствии со статьями 166 и 173 Кодекса об административных правонарушениях», - сообщили в МВД.



Позже Ираклия Надирадзе отпустили под расписку, а Ираклий Эдзгверадзе остается под административным арестом.





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