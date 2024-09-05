

«Мое дело будет расследовано, когда сменится правительство Иванишвили» — Афган Мухтарлы

05.09.2024 21:01





Грузинская служба Радио Свобода связалась с азербайджанским журналистом Афганом Мухтарлы, который сейчас живет в Германии, и пообщалась с ним на тему решения Европейского суда, который выявил нарушения Европейской декларации по правам человека, обязав Грузию и Азербайджан выплатить ему компенсацию.



Мухтарлы утверждает, что решение ЕСПЧ не стало для него неожиданностью, поскольку все факты его похищения были налицо. Кроме того, журналист считает, что без приказа почетного председателя «Грузинской мечты» его бы не передали азербайджанской стороне.



«Бывший высокопоставленный чиновник Службы госбезопасности Грузии, который сейчас находится в тюрьме (Сосо Гогашвили — ред.), заявил, что меня похитили по приказу Бидзины Иванишвили. Так что моя работа в Страсбурге еще не окончена. Мы будем следить за этим делом до конца, и я надеюсь, что когда сменится правительство Иванишвили, это дело будет расследовано до конца», — заявил Мухтарлы.



Несмотря на постановление суда он считает, что суммы для компенсации его ущерба не должны выделяться из госбюджетов Грузии и Азербайджана. Журналист заявляет, что будет бороться за наказание конкретных госчиновников двух стран, причастных к его похищению и за введение в их отношении санкций.



Мухтарлы также в очередной подтвердил, что твердо верит в озвученную ранее версию его похищения, которое произошло из-за его журналистской деятельности:



«Я расследовал вопрос о бизнесе Алиева, я также поддерживал и помогал политзаключенным, мы организовывали демонстрации против режима Алиева в Тбилиси. Несколько лет назад во время парламентских выборов я также был наблюдателем в Марнеули, где были очень серьезные нарушения, и мы тоже об этом писали. Конечно, правительство нас и здесь заметило и начало действовать. Властям, в частности Бидзине Иванишвили, не понравилось наше присутствие и деятельность в Грузии».



Мухтарлы сейчас проживает в Германии, продолжает работать над журналистскими расследованиями и оказывает помощь азербайджанским журналистам, задержанным за их деятельность.



«Я продолжу защищать азербайджанских политзаключенных. Но я очень далеко от Азербайджана, и очень грустно, что я не могу продолжать эту работу из Тбилиси, который ближе к моей стране и нам было легче вести дела… Сейчас я могу приехать, но каждый раз меня останавливают на границе на несколько часов. Но я думаю, это не помешает мне приехать в Тбилиси до конца года. Я очень хочу быть наблюдателем на выборах в селах, населенных азербайджанцами».



Мухтарлы бежал из Азербайджана в Грузию в 2015 году, опасаясь за свою безопасность из-за коррупционных расследований, касающихся семьи президента Азербайджана Ильхама Алиева.



29 мая 2017 года Мухтарлы вышел ненадолго из своего дома в Тбилиси и пропал. Спустя несколько дней журналиста обнаружили в Азербайджане: его похитили в центре Тбилиси несколько человек, связали, избили и затолкали в машину, надев на голову мешок.



В Азербайджане его обвинили в незаконном пересечении государственной границы, контрабанде и сопротивлении в отношении представителя власти и приговорили к шести годам лишения свободы.



В марте 2020 года Афгана Мухтарлы выпустили на свободу. Он отправился в Германию.



Власти Грузии отрицали причастность к похищению Мухтарлы и сотрудничеству с азербайджанскими спецслужбами. Тем не менее после случившегося с должностей сняли глав контрразведки и погранслужбы Грузии.



Расследование дела Афгана Мухтарлы возобновилось после того, как Мухтарлы прибыл в Тбилиси из Германии 7 апреля 2021 года, но о его завершении грузинские правоохранители не сообщали.



Радио Свобода

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