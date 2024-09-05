

Бывший капитан сборной Грузии по регби может оказаться в партийном списке «Мечты»

05.09.2024 21:42





Бывший капитан сборной Грузии по регби Мамука Горгодзе может оказаться в партийном списке «Грузинской мечты» к парламентским выборам. Об этом пишет Netgazeti со ссылкой на неназванные источники.



Горгодзе и не подтвердил, и не опроверг эту информацию.



«Я не знаю. Пока ничего не знаю», — сказал он журналистам издания в ответ на вопрос о попадании в список «мечты».



Спортсмен-ветеран также сказал, что «не знает», согласится он или нет в случае такого предложения от партии власти.



Мамуке Горгодзе 40 лет. Он был капитаном сборной Грузии по регби с начала 2000-х и до 2020 года. В составе команды он играл на чемпионатах мира 2007, 2011 и 2015 годов. Под его лидерством сборная становилась обладателем Кубка европейских наций сезонов 2006—2008 и 2008—2010. Всего со сборной он провел 75 матчей.



Горгодзе также 16 лет жил во Франции, где выступал за клубы «Монпелье Эро» и «Тулон».



В Грузии Горгодзе очень популярен. Даже после завершения спортивной картеры он был лицом многих рекламных кампаний местных брендов.



«Грузинская мечта» уже представила 30 кандидатов своего партийного списка, так называемых «делегатов» в разных округах. Всем им пообещали «проходные места», но пока неясно, кто под каким номером будет в списке в итоге.



Среди «делегатов» трое спортсменов. Это олимпийский вице-чемпион, бывший дзюдоист Варлам Липартелиани, вице-президент Федерации футбола Грузии Акакий Аладашвили и тренер сборной Грузии по водному поло Зука Руруа.



Первую часть списка, в том числе кандидата в премьеры, «Грузинская мечта» планирует назвать на следующей неделе. Полный список будет представлен 26 сентября. Ираклий Кобахидзе анонсировал «обновления в команде».



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