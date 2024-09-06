

Лавров в очередной раз похвалил власти Грузии

06.09.2024 10:42





Политика современного грузинского руководства связана с осознанием национальной грузинской идентичности и пониманием вредоносности ценностей либеральной демократии, - об этом заявил глава министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью медиахолдингу РБК.



«То, что сейчас делает правительство Грузии – это осознание ими своей национальной идентичности и понимание, что у грузинского народа есть те же ценности православия, национальной культуры, которые будут размываться, стираться и подминаться под себя "правилами", которые Запад всем навязывает, прежде всего в контексте ценностей либеральной демократии или, если угодно, демократического либерализма. Грузин это не устраивает. Как и не устраивает разнузданное навязывание повестки ЛГБТ», - сказал глава МИД России.





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