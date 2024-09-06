

«Сильная Грузия» представила предвыборную программу - «Путь Ильи»

06.09.2024 10:54





Оппозиционное объединение «Сильная Грузия» представило предвыборную программу «Путь Ильи».



Презентация плана прошла в Сагурамо, у памятника Илье Чавчавадзе, где лидеры озвучили основные идеи программы.



«Да, мы собрались, чтобы продолжить путь Ильи, мы собрались, чтобы продолжить именно эту идею, мы должны объединиться вокруг этой идеи, чтобы получить сильную Грузию», - заявил один из лидеров Мамука Хазарадзе.



В план входит:

- Полное присоединение Грузии к санкциям ЕС. Введение строгих визовых требований для граждан России.

- Защита рабочих мест. Ограничение для граждан России права на работу в Грузии.

- Полный запрет продажи земель российским гражданам или российскому бизнесу.

- Запрет реализации или въезда транспортных средств с российскими номерами на территорию страны.

- Запрет участия российских компаний в государственных тендерах.

- Введение муниципального налога, «оккупационного сбора» для российского бизнеса.

- Введение запрета на прямые авиарейсы в Россию.

- Запрет вещания российских телеканалов в Грузии.

- Запрет в Грузии российских фондов, которые служат оккупационной политике Кремля.

- Одновременно партия обещает выполнить все условия и реформы, необходимые для вступления Грузии в ЕС.



«Мы должны спасти страну от российской оккупации, мы должны спасти страну от российского влияния: у нас есть очень конкретный план, девять реформ, как быстро вступить в Евросоюз и девять шагов, как уменьшить российское влияние в Грузии. Это касается введения виз, регулирования полетов, запрета продажи наших земель россиянам», - сказал Хазарадзе.



По словам Мамуки Хазарадзе, у объединения есть конкретный план по созданию в стране 200 тысяч рабочих мест, которые стране «нужны как воздух». Также, по его словам, составлен план процветания «такого проекта, как Анаклия». По словам Хазарадзе, «мы сдвинем и построим этот проект».



Кроме того, Хазарадзе говорил также о социальной программе и заявил, что пенсия в 1000 лари - это не предвыборное обещание, а детальный план дать пенсионерам, «бабушкам и дедушкам, матерям и отцам элементарные средства для обеспечения старости».



«Пусть никто не думает, что пенсия в тысячу лари – это предвыборное обещание. Это конкретный детальный план, призванный дать нашим пенсионерам, нашим бабушкам и дедушкам, матерям и отцам, живущим в этой стране, базовые средства для обеспечения своей старости», — заявил Хазарадзе. Предполагается, что средства на увеличение пенсий и соцвыплат должны привлечь за счет повышения налогов для игорного бизнеса.



План по созданию новых рабочих мест включает несколько пунктов. В коалиции обещают возродить все крупные проекты, остановленные при «Грузинской мечте». В их числе проект глубоководного порта Анаклия. Также они предлагают новую модель расчета прожиточного минимума и минимальной оплаты труда.



«150 тысяч человек сегодня живут менее чем на 500 лари в месяц. Для европейского направления это неприемлемо. Мы будем создавать такое законодательство, которое существует во всех странах Евросоюза – это жилье, достойная минимальная зарплата. Мы должны это делать вместе с бизнесом, продвигая бизнес, продвигая мелкое и среднее предпринимательство, привлекая инвесторов», — сказала Анна Долидзе, лидер партии «Для народа».







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