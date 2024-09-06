

Юкнявичене: Грузинскому народу предстоит выбрать, хотят ли они следовать европейскому пути или пути «Русского мира»

06.09.2024 10:59





Бидзина Иванишвили и членство в ЕС совершенно несовместимы. Осенью грузинам предстоит выбирать, идти лиим по европейскому пути или по пути «Русского мира». Об этом европарламентарий Раса Юкнявичене пишет на своей странице в Twitter.



«Несколько соображений из моего визита в Тбилиси: Бидзина Иванишвили и членство в ЕС совершенно несовместимы. Грузинский народ ждет судьбоносная осень. Им предстоит выбрать, хотят ли они следовать европейскому пути или пути «Русского мира». По словам президента Саломе Зурабишвили, партия «Грузинская мечта» на самом деле является настоящим грузинским кошмаром. Грузины должны выбирать внимательно», - написала Юкнявичене.





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