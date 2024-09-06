

Минкульт Грузии проверяет заявление директора музея литературы на предвыборном митинге

06.09.2024 11:36





Минкультуры Грузии начало дисциплинарное производство в отношении директора Государственного музея литературы и члена оппозиционной коалиции «Единство – Национальное движение» Лаши Бакрадзе из-за его сексистского заявления на предвыборном митинге. Об этом заявила министр культуры Грузии Тея Цулукиани.



«Мы смотрим на это заявление в контексте заявления руководителя госучреждения. Поэтому в нашем ведомстве вчера началось разбирательство, так называемое дисциплинарное производство…. Как только я ознакомлюсь с материалами, у нас будет своя оценка, не политическая, общественная, социальная или социологическая, а ведомственная оценка, потому что господин Лаша – наш сотрудник… Наше решение будет объявлено в ближайшее время», — заявила Цулукиани.



Осуждение вызвала фраза Бакрадзе на предвыборном митинге 3 сентября. В своей речи он говорил о преимуществах «Национального движения» перед «Грузинской мечтой»



«Выбор очень прост, особенно, когда вы посмотрите, какие женщины стоят рядом с нами. Сегодня вы увидите Тину, Тамари, Сопо. Вот, таких людей предлагаем мы, а не, простите, те подержанные лица представителей «Грузинской мечты»», — сказал Бакрадзе.



Отсутствие грамматического рода в грузинском делает эту фразу еще более неоднозначной. Звучит она так, будто бы женщин-политиков «Национального движения» сравнивают с женщинами-политиками «Грузинской мечты».



Заявление Бакрадзе подвергли критике не только в партии власти, но и оппозиции. Народный защитник Леван Иоселиани назвал его «абсолютно неприемлемым».



Сам Бакрадзе принес извинения за неправильно подобранные слова.



«Если кто-то неправильно воспринял то, что я сказал, или понял не то, что я подразумевал, я прошу прощения. Я употребил не то слово и, кажется, надо было лучше объяснить контекст», — написал он на своей странице в Facebook.



Я просто перечислил, что с нашей стороны такие интересные женщины, а с другой стороны, в общем и целом, неинтересные, бездарные, посредственные люди. Именно поэтому я использовал слово «подержанные», в котором я не подразумевал никакого сексуального подтекста и не имел в виду женщин. Если человек хорошо выслушал, невозможно интерпретировать так, будто бы я натравливал женщин друг на друга. Я никогда в жизни не делал ничего подобного и никогда не сделаю. Но это так, если я сделаю «перевод», то с одной стороны будут интересные женщины, а с другой — неинтересные люди, за которыми люди устали наблюдать», — сказал позже Бакрадзе в комментарии Netgazeti.



Лаша Бакрадзе – грузинский интеллектуал – литературный критик, историк, германист. Он руководит Музеем литературы с 2010 года. Помимо этого, он также является соучредителем «Лаборатории исследований советского прошлого» и доцентом Государственного университета Илии. О присоединении к коалиции «Национального движения» Бакрадзе объявил в начале июля.



В 2020 году он сотрудничал с партией «Лело», но покинул ее за несколько мечяцев до парламентских выборов. Его решению предшествовали заявления лидера партии Мамуки Хазарадзе по теме ЛГБТ. Хазарадзе выступил против однополых браков и усыновления ими детей.



Источник: Новости - Грузия

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