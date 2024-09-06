

В 2025 году в Грузии будет внедрена система прогнозирования погоды и раннего предупреждения

06.09.2024 12:04





В Хельсинки, столице Финляндии министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Отар Шамугия принял участие в церемонии подписания Меморандума о взаимопонимании между Национальным агентством окружающей среды Грузии и Финским метеорологическим институтом о сотрудничестве в области метеорологии, климатологии и окружающей среды.



В рамках рабочего визита Отар Шамугия встретился с генеральным директором Финского метеорологического института (FMI) Петером Тааласом. Министр рассказал о важности меморандума, подписанного между Национальным агентством окружающей среды Грузии и Финским метеорологическим институтом, и подчеркнул важность углубления сотрудничества между двумя странами для смягчения последствий изменения климата.



«Меморандум позволит нам с вашим участием модернизировать сети метеорологических и экологических наблюдений, а также соответствующее оборудование и лаборатории; развитие систем моделирования и прогнозирования погоды, климата и качества воздуха; Также модернизация платформы предоставления услуг раннего оповещения, создание новых услуг и продуктов, которые принесут пользу населению и заинтересованным пользователям; Давайте совершенствовать методы и инструменты исследований в направлении изменения климата», — заявил Отар Шамугия.





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