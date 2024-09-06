|
|
|
Бучукури: Политическое манипулирование человеческой трагедией аморально
06.09.2024 12:13
«Я считаю, что политические манипуляции и спекуляции на человеческой трагедии аморальны и неправильны», — заявила Первому каналу Грузии член партии «За Грузию» Ана Бучукури комментируя инцидент в Цхалтубо.
По информации «Имеди», оппозиционер в Цхалтубо в жесткой форме оскорбил словесно члена «Грузинской мечты» Эрмиле Гигиадзе, после чего Гигиадзе скончался на месте от сердечного приступа.
«К сожалению, сложная ситуация создаётся в результате поляризации, созданной «Мечтой» и «Национальным движением» в стране. Надеюсь, станет понятно, что произошло, как произошло, и манипуляции и домыслы прекратятся, потому что это не правильно. К сожалению, поляризация, созданная «Националами» и членами «Мечты», часто затрагивает наших граждан», — заявила Анна Бучукури.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна