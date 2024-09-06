

Бучукури: Политическое манипулирование человеческой трагедией аморально

06.09.2024 12:13





«Я считаю, что политические манипуляции и спекуляции на человеческой трагедии аморальны и неправильны», — заявила Первому каналу Грузии член партии «За Грузию» Ана Бучукури комментируя инцидент в Цхалтубо.



По информации «Имеди», оппозиционер в Цхалтубо в жесткой форме оскорбил словесно члена «Грузинской мечты» Эрмиле Гигиадзе, после чего Гигиадзе скончался на месте от сердечного приступа.



«К сожалению, сложная ситуация создаётся в результате поляризации, созданной «Мечтой» и «Национальным движением» в стране. Надеюсь, станет понятно, что произошло, как произошло, и манипуляции и домыслы прекратятся, потому что это не правильно. К сожалению, поляризация, созданная «Националами» и членами «Мечты», часто затрагивает наших граждан», — заявила Анна Бучукури.





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