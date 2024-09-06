

Премьер Грузии требовал прекращения финансирования гражданского общества партнерами - сенатор Шахин

06.09.2024 12:50





Сенатор Джин Шахин дала интервью Nationaljournal, где рассказала о своем визите в Грузию и сообщила, что одним из пожеланий премьер-министра Ираклия Кобахидзе было, чтобы партнеры Грузии прекратили финансирование гражданского общества, которое могло быть критически настроено к власти.



«Мы выражаем обеспокоенность по поводу этого закона [об иноагентах] с момента его первого принятия год назад. Мы слышали от групп гражданского общества, что они больше не смогут работать в стране после [вступления в силу] этого закона. Он отражает аналогичный закон, принятый в России, который заставил так много групп гражданского общества покинуть Россию. И мы видим, что то же самое происходит в Грузии.



Мы также слышали, что закон не соответствует требованиям членства в ЕС, поэтому ЕС поднял реальные красные флажки.



Первые лица Грузии говорят, что хотят следить за тем, что происходит, ради прозрачности. Но на самом деле это не то, что происходит. Речь идет о преследовании гражданского общества. Это сопротивление любому другому мнению вообще.



Когда мы встречались с премьер-министром – мы говорили об отношениях с Соединенными Штатами и о нашей обеспокоенности ухудшением отношений; Правительство «Грузинской мечты» не желает пересматривать высказанные опасения. - Одним из его требований было прекратить финансирование всех гражданских обществ, которые могли бы критиковать правительство «Грузинской мечты»», — сказала сенатор Шахин.





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