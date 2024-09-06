

В оппозиции призвали Конституционный суд не затягивать с решением по закону об иноагентах

06.09.2024 13:49





В оппозиции призвали Конституционный суд (КС) Грузии не затягивать с решением по закону об иноагентах.



«Прошла неделя с тех пор, как Конституционный суд заслушал тяжелые аргументы относительно российского закона. Однако он не торопится с принятием решения», — заявила сегодня на брифинге депутат парламента от «Лело» Анна Нацвлишвили.



«Каждый день действия российского закона в этой стране тормозит европейскую интеграцию Грузии. Вы, как любой конституционный орган, обязаны принять все меры для обеспечения евроинтеграции Грузии и обязаны своевременно принять решение относительно российского закона», — добавила она.



К КС обратилась и независимый депутат парламента Тамар Кордзая. Вместе с Нацвлишвили она представляла иск оппозиции в КС.



Кордзая указала, что «каждая минута» действия закона «наносит тяжелейший удар по свободным СМИ, гражданскому обществу и каждому человеку» в Грузии.



«Хочу еще раз подчеркнуть – отсчет начался. Начался по обоим направлениям – для положительного решения евроинтеграции нашего государства и также по части уничтожения свободного пространства. Очень важно, чтобы в Грузии не исчезли свободные СМИ также, как это произошло в России. Мы хорошо знаем, что в России не существует «Новой газеты», не существует Радио Свобода и т.д.», — заявила Кордзая.



«Давайте не продолжать тот путь, на котором сегодня стоит Россия. Давайте не следовать тому тоталитаризму, который существует в России», — обратилась она к суду.



Конституционный суд Грузии седьмой день не объявляет решение по ходатайству о приостановке действия спорных положений закона до завершения разбирательства.

31 августа КС завершил предварительное рассмотрение четырех исков против закона. Обратились президент, оппозиция, НПО и СМИ.



В течение трех дней суд заслушивал позиции сторон. Истцы представили аргументы в пользу того, что закон противоречит 78-й статье Конституции. Согласно ей органы власти должны принять все меры для интеграции Грузии в ЕС и НАТО. Также, говорят они, закон является дискриминационным и препятствует работе СМИ и НПО.



Источник: Новости - Грузия

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