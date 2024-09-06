

ЕС и десять государств, включая Грузию, подписали Конвенцию Совета Европы об искусственном интеллекте

06.09.2024 13:59





Европейский союз и десять других государств, в том числе США, Великобритания, Андорра, Грузия, Исландия, Норвегия, Молдова, Сан-Марино и Израиль, подписали Рамочную конвенцию Совета Европы об искусственном интеллекте и правах человека, демократии и верховенстве закона.



Как говорится на сайте Совета Европы, это первое международное соглашение по использованию искусственного интеллекта, которое будет иметь обязательную юридическую силу. Документ, целью которого является сделать использование систем искусственного интеллекта «полностью совместимым с правами человека, демократией и верховенством закона», открыт для подписания. Авторы документа заявляют, что соглашение будет «способствовать прогрессу и инновациям в области искусственного интеллекта», одновременно помогая управлять угрозами, которые создает искусственный интеллект.



Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич пояснила, что развитие искусственного интеллекта «должно соответствовать стандартам, а не подрывать их».



Рамочная конвенция была разработана при сотрудничестве 46 государств-членов Совета Европы и 11 государств, не являющихся его членами (Аргентина, Австралия, Ватикан, Израиль, Канада, Коста-Рика, Мексика, Перу, США, Уругвай и Япония). Документ регламентирует использование искусственного интеллекта как государственными, так и частными компаниями и обязывает стороны проверять соблюдение стандартов прав человека при использовании таких технологий или налагать запрет на их использование, если это требование невозможно обеспечить.



Соглашение также предусматривает определенные меры по предотвращению использования систем искусственного интеллекта для подрыва демократических институтов и процессов, а также принципов разделения властей, независимости судебной власти и доступа к правосудию.



В марте конвенцию одобрили депутаты Европарламента, а в мае документ был принят государствами-членами Совета Европы.





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