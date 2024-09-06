

Депутат Самнидзе: «Грузинская мечта» делает все, чтобы закрылись все двери на пути вступления в ЕС!

06.09.2024 14:12





Очень тяжело было слышать, что с нашими коллегами и друзьями этой страны - представителями Бундестага Германии не встретился ни спикер парламента, ни кто-либо из исполнительной власти - мы видим, насколько открыты решения «Грузинской мечты» сделать все для того, чтобы для Грузии закрылись все двери на пути вступления в Евросоюз, - такое заявление СМИ сделала оппозиционный депутат парламента Хатуна Самнидзе после встречи со спикерами фракций комитета Бундестага по внешним связям.



По словам Самнидзе, отказ властей Грузии встретиться с представителями Бундестага подтверждает, "насколько тяжелее становятся решения «Грузинской мечты» с приближением выборов".



«Мы видим, насколько открыты их решения, сделать все, чтобы у нас создалась проблема и чтобы Грузии закрылись все двери на пути вступления в Евросоюз. На встрече мы говорили именно об этой опасности – если «Грузинская мечта» продолжит российскую политику, в том числе начав исполнять «закон об агентах», это помешает тому, чтобы страна стала членом семьи ЕС. Разговор коснулся предвыборной среды, проблем, угроз и вызовов, стоящих перед страной, того, насколько свободные и справедливые выборы пройдут в Грузии», - сказала Хатуна Самнидзе.



Сегодня в парламенте представители парламентских оппозиционных политических групп встретились со спикерами фракций комитета по внешним связям Бундестага Германии. По информации пресс-службы парламента, с немецкими гостями, находящимися с визитом в Грузии, от правящего большинства, встречается только председатель комитета по внешним связям Николоз Самхарадзе.





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