

Донор «Мечты» использует муниципальную собственность Батуми не имея на это право — TI Georgia

06.09.2024 15:02





«Transparency International Georgia» пишет, что компания, пожертвовавшая «Грузинской мечте» (ГМ) 253 тысячи лари, использует муниципальную собственность Батуми, не имея на это право.



В частности, TI Georgia указывает, что 1 сентября 2021 года Мэрия Батуми передала на безвозмездной основе ООО «Ахали Бульвари» сроком на 2 года земельный участок площадью 8 339 кв.м. и расположенный на нем автодром.



«Компания организовала на этом участке картинг-клуб и продолжает нелегально коммерческую деятельность с 1 сентября 2023 года по сегодняшний день.



Александр Багатурия, основатель и 100% акционер ООО «Ахали Бульвари», является политическим донором ГМ – с 2016 года по сегодняшний день он пожертвовал «Грузинской мечте» и поддержанному ею кандидату в президенты 253 000 лари (в том числе 15 000 лари – 6 августа этого года).



Срок использования земли для компании истек 1 сентября 2023 года, но картинг-клуб продолжает работать в обычном режиме. Более того, до 25 марта 2024 года ООО «Ахали Бульвари» было зарегистрировано в качестве выгодоприобретателя по узуфрукту в Национальном агентстве публичного реестра, а мэрия Батумского муниципалитета начала организационно-правовые процедуры по отмене этой записи только после нашего обращения.



В открытых источниках нам не удалось найти документацию, подтверждающую право пользования данным земельным участком и расположенным на нем автодромом после 1 сентября 2023 года. 23 февраля 2024 года мы обратились в Мэрию Батуми с просьбой предоставить общедоступную информацию и документы, связанные с правом пользования. 11 марта 2024 года мэрия Батумского муниципалитета сообщила нам, что срок права пользования данным земельным участком истек 1 сентября 2023 года, и по состоянию на 11 марта текущего года он не использовался. Этот ответ подтвердил наше предположение о том, что компания политического донора незаконно использует муниципальную собственность», — пишет TI Georgia.



Организация призывает Антикоррупционное агентство Службы государственной безопасности, Совет Батумского муниципалитета и Службу внутреннего аудита Мэрии Батуми принять меры, предусмотренные действующим законодательством Грузии.





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