

Немецкие депутаты распространяют совместное заявление в связи с визитом в Грузию

06.09.2024 15:14





Нынешний курс властей Грузии блокирует путь Грузии к ЕС - если этот курс продолжится, Бундестаг Германии не сможет поддержать начало переговоров о вступлении в ЕС, - об этом говорится в совместном заявлении спикеров фракций комитета по внешним связям Бундестага, в котором они подводят итоги своего визита в Грузию 4-6 сентября.



В заявлении говорится, что парламентские выборы 26 октября являются решающим моментом для демократического будущего Грузии, и «международное сообщество будет внимательно следить за избирательным процессом».



«Подавляющее большинство населения Грузии хочет, чтобы Грузия стала членом Евросоюза. В статье 78-й Конституции Грузии вступление в Евросоюз записано как государственная цель. Авторитарные тенденции последнего времени и недемократические меры подрывают эту демократическую волю. Нынешний курс власти блокирует путь Грузии в Евросоюз. Если этот курс продолжится, немецкий Бундестаг не сможет поддержать начало переговоров о вступлении в ЕС.



Приверженность гражданского общества Грузии демократии, правам человека и верховенству закона является примером в регионе. Работа неправительственных организаций необходима для демократического процесса. Мы твердо стоим рядом с гражданским обществом Грузии.



Недавние события в Грузии, такие как принятие закона о т.н. прозрачности иностранного влияния, создают угрозу фундаментальным свободам и ослабляют гражданское общество. Сильное, независимое гражданское общество является решающим для демократического развития. Мы призываем правительство Грузии приостановить любые мероприятия, ограничивающие права меньшинств, свободу прессы и политической оппозиции.



Парламентские выборы 26 октября 2024 года являются решающим моментом для демократического будущего Грузии. Свободные и справедливые выборы являются основой всех демократий. Международное сообщество будет внимательно следить за избирательным процессом. Мы приветствуем приглашение международных наблюдателей и призываем всех к созданию ненасильственной и справедливой избирательной среды.



Как представители комитета по внешним связям, мы твердо стоим рядом с народом Грузии, большинство которого хочет вступления в ЕС. Укрепление прав человека и правовой государственности не только имеет решающее значение для будущего Грузии, но и послужит четким сигналом для международного сообщества, что демократия и правовая государственность являются опорой свободного общества», - говорится в заявлении.





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