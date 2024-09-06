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Сторонники Саакашвили требуют допуска к нему Народного защитника Украины


06.09.2024   15:22


Сторонники экс-президента Грузии Михаила Саакашвили направили письмо министру юстиции Рати Брегадзе с требованием допуска Народного защитника Украины в палату бывшего главы государства в клинике «Вивамеди».

Подписанты обращения уже в третий раз направляют подобное письмо к министру юстиции, до сих пор власти не реагировали на него.

«Почему у правозащитника нет возможности навестить его? Говорили о факте пыток и бесчеловечного обращения с Михаилом Саакашвили, недавно говорили о факте отравления, и все это станет известно широкой общественности и, конечно же, в первую очередь, нашим западным партнерам. Это повод прятать хвосты», — заявил один сторонник Саакашили в интервью телекомпании Pirveli.

Подписи, собранные представителями гражданского общества, требующими освобождения Саакашвили, 6 сентября буи переданы в ведомство Рати Брегадзе.


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