

Кобахидзе: Центр адронной терапии уникален по своим масштабам и значимости, строительство завершится в 2026 году

06.09.2024 15:27





Говоря о Центре адронной терапии, который строится на базе Кутаисского международного университета, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в своем выступлении на выпуске первых выпускников Кутаисского международного университета отметил, что проект прославит страну, как только завершится строительство и начнется реализация исследовательских программ.



«Это очень резонансный проект, который после своего завершения прославит нашу страну, как только начнутся исследовательские программы, реализуемые адронным центром», — отметил глава правительства.



Ираклий Кобахидзе поблагодарил Бидзину Иванишвили. По словам премьер-министра, Кутаисский международный университет отличается уникальной инфраструктурой и расположением.



«Мы должны поблагодарить господина Бидзину Иванишвили, основателя университета, чьей идеей было создание этого важнейшего образовательного центра в Кутаиси, в нашей стране. Хочу еще раз отметить, что это действительно уникальная инфраструктура, уникальное место, о котором стоит упомянуть отдельно, которое было выбрано лично господином Бидзиной Иванишвили и его семьей. Здесь имеется инфраструктура высочайшего европейского уровня», — заявил премьер-министр.







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