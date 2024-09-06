

Делегация Бундестага Германии призвала власти Грузии отменить закон об иноагентах

06.09.2024 15:29





«Грузинский народ должен решить, по какому пути идти, и естественно, в любом случае мы будем уважать результаты выборов», — заявил на пресс-конференции в посольстве ФРГ Нильс Шмид, член правящей коалиции Германии, пресс-секретарь Социал-Демократической партии (SPD) в Бундестаге.



«Мы приехали в Грузию опечаленными. Я вам также скажу, что это уникальный случай, когда в составе делегации во время официального визита находятся представители и правящей коалиции, и оппозиции. Мы очень обеспокоены недавними событиями в Грузии, а также ее европейским будущим. Сегодня у нас есть возможность выступить с двумя основными посланиями.



Во-первых, мы ожидаем, что выборы, запланированные на конец октября, будут честными и свободными. Это решающие выборы для демократии и европейской интеграции Грузии. По какому пути идти, решать грузинскому народу, и мы, естественно, в любом случае будем уважать результаты выборов. Мы знаем, что грузины ценят демократию, и именно поэтому мы призвали всех граждан Грузии принять участие в этих очень важных выборах.



Второй посыл заключается в следующем – при нынешней политике правительства у Грузии нет возможности стать членом Евросоюза. Это очень четкий сигнал, и Европейский союз также ясно говорил об этом, когда остановил процесс интеграции.



Также я хотел бы сказать вам от имени немецкого Бундестага, что любая официальная приостановка процесса вступления в ЕС требует формального одобрения парламента. Здесь мы представляем четыре партии – три партии правящей коалиции и главную оппозиционную партию. Мы являемся подавляющим большинством в Бундестаге и можем вам сказать, что нынешняя политика Грузии не получит поддержки со стороны Бундестага по началу переговоров о вступлении Грузии в ЕС. Существует необходимость глубокой реконструкции внутренней политики, которая касается демократии, верховенства закона и роли гражданского общества», — заявил Шмид.



Кроме того, как он отметил на пресс-конференции, представители Бундестага требуют, чтобы к девяти шагам вступления Грузии в Евросоюз был добавлен десятый шаг, а именно отзыв закона «Об иностранных агентах».



«Всем известны девять шагов, которые должна сделать Грузия, чтобы иметь возможность начать переговоры о вступлении в Евросоюз. И я вам скажу, что нам следует добавить десятый шаг, который предполагает отмену закона «Об иностранных агентах», потому что этот закон находится в явном противоречии с европейскими стандартами, как отмечают многие международные наблюдатели. Поэтому необходимо реализовать эти девять шагов, а также десятый шаг, прежде чем мы сможем официально начать переговоры о вступлении Грузии в Европейский союз. Мы ясно передали эти сообщения и объяснили их всем, с кем встретились во время нашего визита в Грузию, потому что мы хотим, чтобы грузины знали, что существуют четкие критерии для начала переговоров о вступлении в ЕС, и это не политическая тема, это стандарты, которые мы применяем по отношению ко всем возможным кандидатам на членство в ЕС», — заявил Нильс Шмид.







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