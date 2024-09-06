

Премьер-министр Грузии назвал нецелесообразной встречаться с представителями Бундестага

06.09.2024 17:33





Меня тоже просили, но, думаю, учитывая различные факторы, моя встреча с этими депутатами нецелесообразна, - заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, откликаясь на визит членов Бундестага в Грузию.



Как пояснил Кобахидзе, после того, как несколько месяцев назад один из членов Бундестага через несколько часов после встречи с правящей командой оказался на акции, устроенной «радикальной оппозицией», вышел прямо на сцену и был включен в «революционную попытку», встреча с ними со стороны власти была бы нецелесообразна.



По его словам, один из членов «Грузинской мечты» встретится с делегацией Бундестага, чтобы поделиться тем, что хотят сказать, однако будет видно, насколько все это будет результативно.



«Меня тоже просили, но, думаю, учитывая различные факторы, моя встреча с этими депутатами нецелесообразна. В том числе, принимая во внимание тот акт, который осуществил один из их коллег несколько месяцев назад. Вы помните, один из членов Бундестага приехал в Грузию, его встретил один из членов нашей команды, парламентарий, а через несколько часов после этого он был на акции, устроенной радикальной оппозицией. Он прямо вышел на сцену и был включен в революционную попытку. Такие акты неприемлемы, и на таком фоне для нас встречи также неприемлемы. В данном случае один из членов нашей команды встретится с делегацией Бундестага, чтобы поделиться тем, что мы хотим сказать. Однако насколько все это будет результативно, будет видно», - заявил премьер-министр.





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