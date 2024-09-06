

Кобахидзе: Мы должны бороться с либеральным фашизмом

06.09.2024 18:11





«В целом, либеральный фашизм — это то, с чем нам надо бороться, и этот акт, который мы увидели в отношении конкретного депутата, является очередным проявлением либерального фашизма», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в ответ на вопрос журналиста, касательно инцидента с нападением на депутата «Грузинской мечты» Давида Матикашвили в аэропорту Мюнхена.



По словам главы правительства, одной из главных целей «Закона о прозрачности» является обеспечение прозрачности информации о финансировании либерального фашизма.



«Мы не должны допустить распространения либерального фашизма в Грузии и, в том числе, финансирования всего этого из-за границы. Одной из основных целей «Закона о прозрачности» было обеспечение прозрачности информации о финансировании либерального фашизма. Я уверен, что как только станет прозрачной информация о финансировании либерального фашизма, соответствующие доноры сразу же воздержатся от финансирования подобных действий», — заявил Кобахидзе.







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