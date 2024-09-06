

Кобахидзе: То, что сказала сенатор Шахин, является чистой воды ложью

06.09.2024 18:27





Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе называет «чистой воды ложью» заявление сенатора Джин Шахин о том, что на встрече, проведенной в Грузии, Кобахидзе попросил США «прекратить финансирование критического гражданского общества».



По словам Кобахидзе, подобного он не говорил.



«К сожалению, мне придется сделать резкое заявление. То, что сказала сенатор Шахин, является чистой воды ложью. На встрече я такого не говорил. Для меня печально, что такая ложь исходит от человека, имеющего очень высокий статус сенатора США. Для меня это крайне печально и тревожно», - сказал Кобахидзе.



Для справки, в интервью National Journal американский сенатор Джин Шахин подытожила визит в Грузию 9-11 августа и заявила, что просьбой Кобахидзе было, чтобы США прекратили финансирование всех организаций гражданского общества, «которые могут быть критичны по отношению к правительству «Грузинской мечты».





Член Бундестага Германии - Власти Грузии отказались с нами встречаться – Сначала была запрошена встреча на высшем уровне, потом на втором, на третьем уровне, и ни у кого не было времени для нас

Член Бундестага Германии - Власти Грузии отказались с нами встречаться – Сначала была запрошена встреча на высшем уровне, потом на втором, на третьем уровне, и ни у кого не было времени для нас





У нас не было возможности встретиться с властями, потому что они отказались с нами встречаться - сначала была запрошена встреча на высшем уровне, потом на втором, на третьем уровне, и ни у кого не было времени для нас, - заявил на пресс-конференции в посольстве Германии депутат немецкого Бундестага, представитель Свободной демократической партии Ульрих Лехте.



Он выразил надежду, что после выборов 26 октября в Грузии будет полностью функциональная демократия.



«У нас было три дня переговоров здесь, в Грузии. Они были загружены встречами с неправительственными организациями, оппозиционными партиями, людьми, представляющими грузинское общество. У нас не было возможности встретиться с властями, потому что они отказались нас принять. Это было что-то новое для нас, что у нас не было возможности поговорить с кем-то из представителей власти Грузии, мы - делегация высокопоставленных лиц. Вы знаете, что мы - парламентарии, а в Германии парламентарии имеют сильное влияние. Соответственно, для нас было действительно чем-то новым, что это не стало возможным - сначала была запрошена встреча на высшем уровне, потом на втором, на третьем уровне, и ни у кого не было времени для нас.



Мы все понимаем, что сейчас находится под угрозой - это борьба между демократией и автократией, и я действительно глубоко опечален такими заявлениями, как: «мы собираемся уничтожить оппозицию после выборов, когда получим большинство». Все это нехорошо для стабильной демократии, свободы и того, к чему стремился грузинский народ в последнее время.



Мы все будем следить за выборами 26 октября, и я надеюсь, что после этих выборов мы увидим в Грузии полностью функциональную демократию. Это моя надежда и пожелание в отношении всех вас», - сказал депутат.





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