

В ЦИК прошла встреча с представителями неправительственного сектора Европы и США, СМИ и бывшими дипломатами

06.09.2024 19:21





Председатель Центральной избирательной комиссии Георгий Каландаришвили и его заместитель Георгий Шарабидзе встретились с представителями неправительственного сектора США и Европы, СМИ и бывшими дипломатами. Об этом сообщает ЦИК.



По данным ведомства, основной темой встречи стали выборы 2024 года. Председатель ЦИК проинформировал членов делегации о проведенной и текущей деятельности избирательной комиссии по проведению выборов на высоком профессиональном уровне в соответствии с международными стандартами. Он также рассказал о текущей ситуации с регистрацией партий и вопросах подачи партийных списков.



«В ходе встречи стороны одновременно обсудили вопросы регистрации местных наблюдательных организаций и информирования избирателей в условиях электронных выборов. Георгий Каландаришвили отметил, что избирательная администрация приветствует существование и наблюдение беспристрастных и объективных наблюдательных миссий, что является важным компонентом обеспечения честности выборов.



Участники встречи также подробно обсудили вопросы, связанные с электронными выборами. Георгий Каландаришвили ознакомил их с новостями в этом направлении. Кроме того, члены делегации имели возможность лично протестировать работу машин верификации и подсчета голосов, а также поучаствовать в имитационном голосовании», — говорится в информации, распространенной ЦИК.





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