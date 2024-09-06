

Экс-министр обороны утверждает, что обвинения в его адрес являются очередной попыткой преследования и дискредитации

06.09.2024 22:44





Обвинения, распространенные прокуратурой Грузии, являются очередной попыткой политически мотивированного преследования и дискредитировать меня, - заявление об этом распространяет бывший министр обороны Давид Кезерашвили.



Как отмечается в заявлении Давида Кезерашвили, политические мотивы государства подтверждает заявление премьер-министра Кобахидзе, последовавшее за брифингом прокуратуры.



«Власть Грузии, используя государственные органы и институты, продолжает против меня клеветническую кампанию. Обвинения, распространенные прокуратурой Грузии 6 сентября, являются очередной попыткой политически мотивированного преследования и дискредитации меня. Политические мотивы государства подтверждает и заявление премьер-министра Кобахидзе, последовавшее вскоре за брифингом прокуратуры, а также использование правительственными СМИ обвинений прокуратуры открыто в пропагандистских целях.



Важно, что этой очередной атаке предшествовало заявление Комиссии США по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинкская комиссия), которое проливает свет на преступные действия и мотивы властей Грузии. Хельсинкская комиссия прямо сказала, что «Грузинская мечта» использует черные деньги, полученные из сетей колл-центров по всему миру, чтобы финансировать свои операции и для притеснения оппозиции. Изобличенное правительство олигарха Иванишвили пытается избежать последствий, что предвещает ему участие в этом тяжком преступлении под прикрытием государства, поэтому пытается направить стрелки на политических оппонентов.



Здесь же отмечу, что журналистское расследование BBC, ошибочно связывавшее мое имя с сетью колл-центров, обжаловано в британском суде, и это обстоятельство приложено в качестве примечания к упомянутому фильму. В ходе этих событий его контрольный пакет был передан сотрудникам для защиты телекомпании. Результаты спора о фильме станут известны общественности после его завершения», - говорится в заявлении Давита Кезерашвили, которое распространяет «Формула».



Напомним, что, по данным прокуратуры Грузии, в результате анализа информации, изъятой следствием в банковском секторе, установлено, что один из руководителей мошеннического колл-центра, действовавшего под именем ООО «Морган Лимитед», который был задержан на основании постановления судьи в рамках проведенного мероприятия, в период мошеннического завладения средствами населения Европы в общей сложности зачислил на счет Давида Кезерашвили, а также на банковские счета сестры и племянника Кезерашвили более миллиона долларов.





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