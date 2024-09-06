

Зурабишвили — Лаврову: «Наша идентичность никуда не терялась»

06.09.2024 23:53





Президент Грузии Саломе Зурабишвили вступила в полемику с главой МИД РФ Сергеем Лавровым по поводу грузинской идентичности.



Наградив сегодня несколько человек за вклад в восстановление и сохранение культурного наследия, президент заверила российского министра, что идентичность Грузии «стоит очень стойко».



«Все хорошо знают, однако иногда некоторые забывают, что первая цель врага – стереть наши памятники, поскольку стирание памятников – это стирание нашей идентичности. Я не знаю, где Лавров видит грузинскую идентичность, которая будто бы внезапно вернулась, — она никуда не терялась. Я напомню ему, что наша идентичность стоит очень стойко и стоит именно потому, что у нас есть сильное общество и сильное сознание», — заявила Зурабишвили на мероприятии во Дворце Орбелиани.



Ранее в интервью РБК Лавров похвалил правительство «Грузинской мечты» за осознание национальной идентичности и пагубности ценностей либеральной демократии. По его оценке, эти качества власти Грузии проявили, когда, вопреки Западу, приняли закон об иноагентах и начали рассмотрение инициативы об ограничении прав ЛГБТ.



«То, что сейчас делает правительство Грузии — это осознание ими своей национальной идентичности и понимание, что у грузинского народа есть те же ценности православия, национальной культуры, которые будут размываться, стираться и подминаться под себя «правилами», которые Запад всем навязывает, прежде всего, в контексте ценностей либеральной демократии или, если угодно, демократического либерализма», — заявил Лавров.



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