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Зурабишвили — Лаврову: «Наша идентичность никуда не терялась»
06.09.2024 23:53
Президент Грузии Саломе Зурабишвили вступила в полемику с главой МИД РФ Сергеем Лавровым по поводу грузинской идентичности.
Наградив сегодня несколько человек за вклад в восстановление и сохранение культурного наследия, президент заверила российского министра, что идентичность Грузии «стоит очень стойко».
«Все хорошо знают, однако иногда некоторые забывают, что первая цель врага – стереть наши памятники, поскольку стирание памятников – это стирание нашей идентичности. Я не знаю, где Лавров видит грузинскую идентичность, которая будто бы внезапно вернулась, — она никуда не терялась. Я напомню ему, что наша идентичность стоит очень стойко и стоит именно потому, что у нас есть сильное общество и сильное сознание», — заявила Зурабишвили на мероприятии во Дворце Орбелиани.
Ранее в интервью РБК Лавров похвалил правительство «Грузинской мечты» за осознание национальной идентичности и пагубности ценностей либеральной демократии. По его оценке, эти качества власти Грузии проявили, когда, вопреки Западу, приняли закон об иноагентах и начали рассмотрение инициативы об ограничении прав ЛГБТ.
«То, что сейчас делает правительство Грузии — это осознание ими своей национальной идентичности и понимание, что у грузинского народа есть те же ценности православия, национальной культуры, которые будут размываться, стираться и подминаться под себя «правилами», которые Запад всем навязывает, прежде всего, в контексте ценностей либеральной демократии или, если угодно, демократического либерализма», — заявил Лавров.
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