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Сегодня окружные избирательные комиссии изберут руководящих лиц и членов участковых избирательных комиссий
07.09.2024 11:46
Сегодня окружные избирательные комиссии изберут руководящих лиц и членов участковых избирательных комиссий. ЦИК Грузии призывает участвующие стороны не пытаться стигматизировать конкретных людей из-за политической повестки и не мешать окружным избирательным комиссиям проводить процесс избрания членов участковых избирательных комиссий в соответствии с законодательством.
По этому поводу в ЦИК состоялся брифинг.
По заявлению ЦИК, безосновательные и манипулятивные заявления наносят ущерб не только избирательной администрации и ее деятельности, но и избирательной среде в целом.
«Сегодня окружные избирательные комиссии изберут руководящих лиц и членов участковых избирательных комиссий. Окружные избирательные комиссии должны избрать 9090 руководителей и 15150 членов.
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) призывает окружные избирательные комиссии при избрании членов участковых избирательных комиссий руководствоваться соответствующим законодательством и учитывать такие критерии, как: профессиональный и избирательный опыт, квалифицированный и беспристрастный опыт работы в избирательной администрации», - заявила спикер ЦИК Натия Иоселиани.
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