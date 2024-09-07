

Член ЕНД: Позиции Лаврова и Иванишвили совпадают

07.09.2024 15:15





Цель Кремля, России, наших врагов – Грузия без грузин. Позиции Лаврова и Бидзины Иванишвили совпадают, - заявил член «Единства – Национального движения» Серго Чихладзе.



По его словам, печально, что политика «Грузинской мечты» – это Грузия без грузин.



«Кремль, Лавров приветствуют всё, что направлено на изоляцию Грузии, обнищание грузинских граждан и бегство грузинских граждан из Грузии. Цель Кремля, России, наших врагов – Грузия без грузин... К сожалению, политика «Грузинской мечты» – Грузия без грузин. Только в прошлом году Грузию покинули 163 тысячи граждан. Ежегодно Грузию покидают сотни тысяч граждан. Разумеется, Россия будет приветствовать эту данность, и Лавров будет приветствовать всех, кто этому содействует, а это «Грузинская мечта» и Бидзина Иванишвили. Поэтому позиции Лаврова и Бидзины Иванишвили совпадают: Грузия без грузин, изоляция Грузии, обнищание грузинских граждан», - заявил Серго Чихладзе.



Кроме того, он сказал о возможном введении санкций против представителей «Грузинской мечты». По словам Серго Чихладзе, в ближайшие месяцы общественность увидит санкции, введенные в отношении конкретных лиц «Грузинской мечты».





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