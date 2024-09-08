

Мы хотим, чтобы грузинский народ смог голосовать на свободных и справедливых выборах - помощник госсекретаря США

08.09.2024 14:51





Евросоюз уже сказал, что процесс [интеграции] в ЕС приостановлен, и это происходит из-за того, что правительство решило написать этот закон так, как они это сделали, и это стыдно, - заявил грузинской редакции «Голоса Америки» заявил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен.



Таким образом он оценил тот факт, что закон о прозрачности иностранного влияния переходит на этап исполнения. Как поясняет Джеймс О’Брайен, существуют способы, с помощью которых европейские государства защищают свои избирательные системы, этот закон этого не делает.



«Мы хотим, чтобы грузинский народ смог голосовать на свободных и справедливых выборах. Для того, чтобы это произошло, необходимо увидеть, что весь процесс работает хорошо. Это включает общинные объединения, гражданские организации, волонтеров. В ближайшие несколько месяцев все эти организации должны получить возможность эффективно работать, не опасаясь преследований или насилия. Это важно. Что касается этого закона, то, как мы неоднократно повторяли, он фундаментально несовершенен. Существуют пути, с помощью которых европейские государства защищают свои избирательные системы. Этот закон этого не делает. Как вы упомянули, один из вопросов в том, что мы говорили с самого начала, речь о принуждении: существование такого государственного агентства, которое, по сути, заставляет [организацию] регистрироваться и получает доступ ко всем данным, существующим в этой организации, не соответствует современной европейской практике.



Грузия выбрала задействовать закон таким путем, это нанесло серьезный ущерб перспективам ее членства в ЕС и НАТО. ЕС уже заявил, что процесс [интеграции] в Евросоюз приостановлен, и это происходит полностью из-за того, что правительство решило написать этот закон так, как они это сделали, и это стыдно», - говорит Джеймс О'Брайен.





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