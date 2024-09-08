

Заявление об упразднении оппозиционных партий не звучит как демократия - помощник госсекретаря США

08.09.2024 14:53





Заявление об упразднении оппозиционных партий не звучит демократично. Этот комментарий указывает на то, что это не то правительство, которое может повести Грузию в Европу, - об этом грузинской редакции «Голоса Америки» заявил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен.



О’Брайен поясняет, что одна партия не имеет права решать, какая другая партия имеет право конкурировать [с ней].



«Это не звучит как демократия. Одна партия не имеет права решать, какая другая партия имеет право конкурировать [с ней]. Граждане должны решать, какие партии получат мандаты в парламенте в соответствии со справедливыми правилами, которые ясны заранее. Так что, да, я думаю, что это был очень проявляющий комментарий, и он указывает, что это не то правительство, которое может повести Грузию к Европе», - отметил он.



По его словам, «Мечта» не признает реальность и утверждает, что все в порядке в то время, когда это на самом деле не так.



«Они отрицают реальность, не признают ее. «Грузинская мечта» пытается сказать избирателям и гражданам Грузии, что все в порядке. Нет, не все в порядке», - отмечает О’Брайен.





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