

НПО объединяются для наблюдения за выборами

08.09.2024 22:15





До 30 гражданских организаций объединяются для того, чтобы 26 октября наблюдать за избирательным процессом.



«Мой голос» — главный лозунг, вокруг которого вместе с третьим сектором объединяются граждане, желающие наблюдать за выборами.



Добровольческое движение будет наблюдать за выборами не только в масштабе Грузии, но и за рубежом.



Как заявляет бывший народный защитник, основатель платформы «Европейская орбита Грузии» Нино Ломджария, всеобщее гражданское наблюдение – это заказ граждан Грузии.



«На следующий же день после принятия «российского закона» сами граждане начали объединяться вокруг этой инициативы. Это желание зародилось среди самих граждан. Мы, организации гражданского общества, до 30 организаций отвечаем на эти ожидания. Мы предлагаем гражданам Грузии включиться в процесс наблюдения. Мы объединены, те организации и люди, которые имеют опыт как местного, так и международного наблюдения, знания о возможных нарушениях и избирательных манипуляциях. Мы подготовим граждан Грузии независимо от их профессии, интересов и сферы деятельности. Гражданин может зарегистрироваться в качестве наблюдателя из любой точки Грузии», - сказала Ломджария.



По ее пояснению, на избирательных участках, открытых за рубежом, будут наблюдатели для превенции избирательных нарушений.





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