

На членов «Сильной Грузии» напали в ходе мероприятий в рамках предвыборной кампании

08.09.2024 22:29





На членов «Сильной Грузии», которые проводили мероприятия в рамках предвыборной кампании в Карели, напал некий человек, сообщает телекомпания TV Pirveli. По словам политиков, прибывшая на место полиция не отреагировала на произошедшее должным образом. Лидеры объединения призывают ответственные органы провести расследование.



Один из лидеров объединения Григол Гегелия заявил, что оппозиция подозревает, что нападавшего подослала «Грузинская мечта» с целью сорвать предвыборную встречу с местным населением.



«После того, как он словесно, а затем и физически оскорбил одного из моих друзей, он заперся в магазине вместе с полицией. Нам приходится жить в такой стране, где полицейского запирают в магазине вместе с преступником вместо того, чтобы отвезти его в полицию и допросить», — заявил Гегелия.





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