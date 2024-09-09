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Украина отозвала временного поверенного в Грузии


09.09.2024   10:19


Новый глава МИД Украины Андрей Сибига принял решение об отзыве временного поверенного Украины в Грузии Михаила Харишина. Об этом Сибига написал Facebook после совещания с украинскими послами и генконсулами, передает "Украинская правда".

"Озвучил очень четкие критерии эффективности работы посла Украины. Это конкретный результат, смелость и проактивность. Послы страны в войне не могут быть оторванными от реалий войны. В связи с этим принял решение об отзыве временного поверенного Украины в Грузии", - отметил Сибига.

Сибига отметил, что сообщил о прекращении долгосрочной командировки временно поверенного в Грузии из-за "полного непонимания им реалий дипломатии воюющего государства".


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