Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Хельсинкская комиссия: MEGOBARI act создан для поддержки народа Грузии в переломный момент


09.09.2024   11:22


Хельсинкская комиссия опубликовала заявление, в котором подчеркивается, что законодательная инициатива MEGOBARI act была создана для поддержки народа Грузии в переломный для истории страны момент.


«Американский народ поддерживает грузин в их стремлении реализовать свои демократические устремления. Закон MEGOBARI призван оказать важнейшую поддержку грузинскому народу в этот переломный момент истории его страны. Мы с нетерпением ждем его принятия в Палате представителей», — говорится в заявлении на Х.

Напомним, в середине июля текущего года комитет Палаты представителей США по иностранным делам проголосовал за закон MEGOBARI Act. Проект о мобилизации и усилении потенциала Грузии для повышения подотчетности, устойчивости и независимости (MEGOBARI Act) поддержал 41 конгрессмен, против выступили 6.

Двухпартийный законопроект MEGOBARI Act представили конгрессмены Джо Уилсон, Стив Коэн, Ричард Хадсон и Марк Вайс. Он направлен на укрепление демократии, прав человека и верховенства закона в Грузии и подтверждает приверженность США поддержке евроатлантической интеграции Грузии, а также направлен на противодействие влиянию авторитарных режимов, особенно России.

О законодательной инициативе американского конгрессмена Джо Уилсона MEGOBARI Act впервые рассказало американское издание POLITICO, которое сообщило, что США могут предложить Грузии либерализацию визового режима, а также рассмотреть возможность предоставления крупного военного и торгового пакета, если антидемократический сдвиг властей страны обратится вспять, будет свернут. Это и предполагает законодательная инициатива конгрессмена Джо Уилсона.

Премьер Грузии назвал документ «недружественным актом» и «оскорбительным шантажом«.


Источник: SOVA
Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна