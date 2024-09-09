

Хельсинкская комиссия: MEGOBARI act создан для поддержки народа Грузии в переломный момент

09.09.2024 11:22





Хельсинкская комиссия опубликовала заявление, в котором подчеркивается, что законодательная инициатива MEGOBARI act была создана для поддержки народа Грузии в переломный для истории страны момент.





«Американский народ поддерживает грузин в их стремлении реализовать свои демократические устремления. Закон MEGOBARI призван оказать важнейшую поддержку грузинскому народу в этот переломный момент истории его страны. Мы с нетерпением ждем его принятия в Палате представителей», — говорится в заявлении на Х.



Напомним, в середине июля текущего года комитет Палаты представителей США по иностранным делам проголосовал за закон MEGOBARI Act. Проект о мобилизации и усилении потенциала Грузии для повышения подотчетности, устойчивости и независимости (MEGOBARI Act) поддержал 41 конгрессмен, против выступили 6.



Двухпартийный законопроект MEGOBARI Act представили конгрессмены Джо Уилсон, Стив Коэн, Ричард Хадсон и Марк Вайс. Он направлен на укрепление демократии, прав человека и верховенства закона в Грузии и подтверждает приверженность США поддержке евроатлантической интеграции Грузии, а также направлен на противодействие влиянию авторитарных режимов, особенно России.



О законодательной инициативе американского конгрессмена Джо Уилсона MEGOBARI Act впервые рассказало американское издание POLITICO, которое сообщило, что США могут предложить Грузии либерализацию визового режима, а также рассмотреть возможность предоставления крупного военного и торгового пакета, если антидемократический сдвиг властей страны обратится вспять, будет свернут. Это и предполагает законодательная инициатива конгрессмена Джо Уилсона.



Премьер Грузии назвал документ «недружественным актом» и «оскорбительным шантажом«.



Источник: SOVA

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