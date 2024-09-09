

Каладзе: Коллективное «Национальное движение» пытается расшатать страну

09.09.2024 12:06





[Национальное движение] всегда пытается расшатать страну, устроить в стране революцию, расколоть общество, - заявил генеральный секретарь «Грузинской мечты» Каха Каладзе в беседе с журналистами, говоря о предании суду «Национального движения».



По словам Каладзе, «Национальное движение» - это радикальная группировка, которая, несмотря на то, что в прошлом совершила тягчайшие преступления, продолжает делать то же самое и сегодня.



«Человек может совершить ошибку, проанализировать эту ошибку, извиниться и изменить свой образ жизни. Это радикальная группировка, которая, несмотря на совершение тягчайших преступлений, продолжает делать то же самое и сегодня. Они всегда пытаются расшатать страну, устроить в стране революцию, противостояние и расколоть общество, и то преступление, которое совершила именно эта группировка – коллективное «Нацдвижение», я имею в виду, конечно же, войну 2008 года, требует расследования и конкретных ответов. Это тяжело для нашей страны, потому что мы до сих пор пожинаем последствия тех преступных действий, т.е. войны 2008 года», - заявил Каха Каладзе.





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