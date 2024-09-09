

Кобахидзе обещает грузинским НПО в два раза больше финансирования, чем получают от международных доноров

09.09.2024 12:08





Правительство Грузии создает грантовый фонд для грузинских неправительственных организаций. О соответствующем решении премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе рассказал на пресс-конференции, состоявшейся в администрации правительства.



По его словам, фонд будет финансироваться из госбюджета, а финансирование получат те организации, которые зарегистрировались в реестре Минюста в соответствии с законом «О прозрачности иностранного влияния».



Кроме того, как отметил Кобахидзе, «неправительственные организации, которые делают хорошую работу и служат интересам грузинского народа, получат в два раза больше финансирования из государственного бюджета, чем они получали от иностранных доноров».



«В Министерство юстиции Грузии обратились более 450 неправительственных организаций, то есть значительная часть организаций, работающих с иностранным финансированием. Я хотел бы поблагодарить каждую из этих организаций за гражданскую ответственность перед обществом. Этот факт доказал, что получение иностранного финансирования не означает автоматически реализацию негативных интересов иностранной силы. Тот, кому нечего скрывать, не боится прозрачности. Логично, что неправительственные организации, действующие на иностранное финансирование, которые не пытаются ни создавать политическую повестку в Грузии, ни участвовать в реализации революционных планов, ни пытаться расшатать религиозную идентичность страны, ни заниматься ЛГБТ-пропагандой, ни создавать искусственные препятствия для строительства стратегических объектов экономики, не уклоняются от регистрации.



Грантовые проекты будут финансироваться для выполнения задач, определенных в соответствии с интересами грузинского народа. В эти задачи входит укрепление демократических институтов, борьба с коррупцией, противодействие гибридным угрозам, забота об людях с ограниченными возможностями здоровья, защита окружающей среды, защита прав и интересов этнических и религиозных меньшинств и т.д. Неправительственные организации, которые делают хорошую работу и служат интересам грузинского народа, получат в два раза больше финансирования из государственного бюджета, чем они получали от иностранных доноров. Каждая копейка, полученная и потраченная в рамках грантовой программы, будет прозрачна для общественности. Общественность будет иметь возможность постоянно проверять, насколько деятельность соответствующих неправительственных организаций соответствует национальным интересам Грузии. Заранее призываем все неправительственные организации, которые хотят стать агентами влияния грузинского народа и проводить национальные интересы Грузии, активно участвовать в конкурсах, объявленных в рамках грантовой программы», - заявил премьер-министр.





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