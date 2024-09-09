

Премьер Грузии: как разведка США может защитить Иванишвили, если не защитила Трампа?!

09.09.2024 13:32





Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что в условиях, когда «американской разведке не удалось выявить угрозы в отношении Трампа», у них не должно быть амбиций защищать грузинских политиков от подобной опасности.



Так Кобахидзе отреагировал на заявление помощника госсекретаря США Джима (Джеймса) О’Брайена, согласно которому у США нет никакой информации об угрозах в адрес олигарха Бидзины Иванишвили.



Глава правительства отметил, что США «в первую очередь, должны были найти информацию о своем кандидате в президенты и угрозах в его адрес».



«Все знают, что существует опасность. Правительству США было трудно взять ответственность за угрозы в адрес своего собственного кандидата в президенты, так как же оно может нести ответственность за угрозы в адрес наших политиков?



Этот вопрос и ответ на него абсолютно непонятны. Если бы они хотели найти информацию, то в первую очередь, они должны были найти информацию о своем кандидате в президенты и угрозах в его адрес. А в таких условиях у них, конечно, не может быть амбиций защищать наших политиков от подобной опасности.



Американская разведка не смогла выявить угрозы в адрес кандидата в президенты США. Каким образом она может идентифицировать угрозы в адрес наших политиков?! Чуть не убили человека!», — сказал Кобахидзе.



Напомним, координатор США по санкциям, помощник госсекретаря США по европейским и евразийским делам Джим О’Брайен в интервью «Голосу Америки» прокомментировал вопрос потенциальной опасности, которая, по словам лидеров «Мечты», угрожает Бидзине Иванишвили. О’Брайен отметил, что в Вашингтоне об этом ничего не известно.



«Если бы мы знали о какой-либо опасности, мы бы помогли предотвратить ее. В этом отношении у нас очень эффективное сотрудничество с Грузией по вопросам безопасности. Мы бы сделали все возможное, чтобы этого не произошло. Нам ничего не известно о такой угрозе», — уточнил американский политик.





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