

Коалиция «За перемены» не будет сотрудничать с авторитарным режимом - Хоштария

09.09.2024 13:35





Ни один из представителей коалиции «За перемены» не будет сотрудничать с авторитарным режимом Бидзины Иванишвили и «Грузинской мечты» в процессе формирования правительства после выборов, - заявили лидеры коалиции на проведенном в офисе брифинге, что подкрепили и своими подписями.



По заявлению одного из лидеров коалиции Элене Хоштария, будущее правительство должно стать коалиционным правительством воли грузинского народа и прозападной оппозиции.



«Через 47 дней наступит день, который принесет перемены в эту страну. По все данным, на всех встречах, по всем ощущениям грузинский народ сегодня объединяет сильное желание перемен, которые возможны. Мы, как коалиция «За перемены», чувствуем ответственность за выполнение воли народа и устранение всех искусственных барьеров, которые могут стоять на пути этих перемен, для продвижения и реализации мандата народа. Соответственно, единственное, на что может надеяться «Грузинская мечта», это то, что люди не пойдут на выборы. И второе, что они может быть у них в головах, это подкуп, сговор с людьми, которых будут избраны. Соответственно, коалиция «За перемены» выступает с инициативой о том, что все избранные члены парламента публично и четко зафиксируют, что они не будут сотрудничать с Бидзиной Иванишвили и «Грузинской мечтой» в формировании правительства. Будущее правительство станет олицетворением воли грузинского народа, коалиционным правительством прозападной оппозиции. Мы все сегодня вместе дадим это обещание, и я считаю, что все члены парламента должны дать это обещание публично», - заявила Элене Хоштария.





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