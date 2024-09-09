

Кордзая: Премьер лишает граждан Грузии 14-миллиардной помощи и ввергает страну в изоляцию

09.09.2024 13:42





Ираклий Кобахидзе считает, что если он сам даст деньги неправительственным организациям, проблема будет решена, но это не так, - заявила одна из лидеров «Единства – Национального движения» Тамар Кордзая, откликаясь на заявление премьер-министра Грузии о том, что правительство создает грантовый фонд для грузинских неправительственных организаций.



По ее оценке, упомянутая инициатива – это преследование свободного пространства и свободного слова в стране.



«Если отменят «российский закон», это будет очень хорошая инициатива, но зачем они лишают граждан Грузии 14-миллиардной помощи, которую можно распределить как государственным, так и неправительственным организациям? Главное, что это преследование свободного пространства и свободного слова в стране. Кобахидзе считает, что если он сам даст деньги неправительственным организациям, проблема будет решена, но это не так. Кобахидзе лишает граждан Грузии 14-миллиардной помощи и ввергает страну в изоляцию», - заявила Тамар Кордзая.



Правительство Грузии создает грантовый фонд для грузинских неправительственных организаций. О соответствующем решении премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе рассказал на пресс-конференции, проыеденной в администрации правительства.



По его словам, фонд будет финансироваться из госбюджета, а финансирование получат те организации, которые зарегистрировались в реестре Минюста в соответствии с законом «О прозрачности иностранного влияния».





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





