

Гоциридзе: Создание программы грантов для неправительственных организаций - это подкуп НПО

09.09.2024 14:38





«Создание программы грантов для неправительственных организаций — это подкуп неправительственных организаций, как может организация, контролирующая бюджетные расходы и коррупцию, получать государственные деньги», — заявил Первому каналу Грузии депутат от оппозиции Роман Гоциридзе.



По мнению Гоциридзе, правительство совершило государственную измену.



«Из-за преступной политики правительства каждый год будут потеряны десятки миллионов, которые были использованы для сельского хозяйства, здравоохранения, фермеров, людей с ограниченными возможностями. Все это шло из-за границы и создавались рабочие места. Теперь получается, что бюджет будет финансировать эти организации. Это будет правительственная организация, потому что организации, финансируемые из государственного бюджета, должны быть послушны правительству. Как может организация, которая контролирует бюджетные расходы и коррупцию, получать государственные деньги и продолжать важнейшую работу? Это подкуп неправительственных организаций деньгами граждан. Сотни миллионов из-за границы — это не только гранты неправительственных организаций, но и те, которые обслуживали бизнес и были льготными кредитами. Правительство совершило предательство, которое затронет и экономическую сторону, когда помощь партнеров будет прекращена», — заявил Роман Гоциридзе.



Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил на сегодняшнем брифинге, что будет создана программа грантов для грузинских неправительственных организаций, которая будет финансироваться из государственного бюджета.







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