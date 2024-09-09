

Правительство никогда не профинансирует деятельность НПО, которые его контролируют - глава АМЮГ

09.09.2024 14:45





Организации гражданского общества различаются по сфере своей деятельности, некоторые организации, оказывающие услуги различным типам уязвимых групп могут получать финансирование из государственного бюджета, такая практика существовала раньше и, надеюсь, будет существовать и в будущем, - Об этом заявила руководитель «Ассоциации молодых юристов» Нона Курдованидзе.



По его словам, инициатива, о которой сегодня говорил премьер-министр, является продолжением закона [об иноагентах], принятого несколько месяцев назад.



«Что касается инициативы, которая была озвучена сегодня, то она, на наш взгляд, является продолжением российского закона. Основная цель российского закона заключалась в том, чтобы воспрепятствовать деятельности организаций гражданского общества, заклеймить их и в конечном итоге положить конец таким организациям и их деятельности в нашей стране. С одной стороны, этот закон имеет ограничительное действие, имеет дискриминационные регуляции, не соответствует Конституции. С другой стороны, похоже, существует вероятность того, что эти организации будут финансироваться из госбюджета, это еще одно усиление этой стигмы. Этим правительство хочет показать, что государственная работа ведется не на деньги, полученные от международных фондов, донорских организаций других стран. В этом суть этого финансирования. Фактически, наша деятельность, в том числе и «Ассоциации молодых юристов», связана с защитой прав человека и реализацией интересов нашего общества. Когда неправительственные организации, гражданские организации и СМИ подвергаются таким рискам в условиях принятия российского закона, создание такого фонда несовместимо друг с другом. В данном контексте и обстоятельствах такое заявление служит только одной цели: усилить действие российского закона, побудить те организации, которые уже не выполнили этот закон, в том числе и нас, увидеть какую-то выгоду. Когда мы говорим о достоинстве и говорим, что мы не зарегистрировались, потому что регистрация в этом реестре является ущемлением достоинства, никакой фонд, который будет обеспечивать какое-либо финансирование общества, не сможет стать ее альтернативой», - сказал Курдованидзе.



По словам Курдованидзе, правительство никогда не будет предоставлять финансирование критически важным организациям, которые его контролируют.



«Кроме того, в таких странах, как Грузия, где правительство критикует неправительственные организации за любые критические высказывания, используя инструменты пропаганды, нереально ожидать, что правительство предоставит какое-либо финансирование таким организациям. Правительство никогда не будет предоставлять финансирование критически важным организациям, которые контролируют правительство. Критика деятельности правительства входит в число их занятий. Потому что, например, когда вы работаете над коррупцией и анализируете коррупционные риски, вы предоставляете информацию об этом общественности, вам не следует ожидать, что правительство сможет финансировать или продолжать эту деятельность. В реалиях Грузии невозможно сохранить ту степень независимости, которую мы имеем сегодня, и, с другой стороны, получать финансирование из государственного бюджета, контролировать шаги этого правительства. Это снизит доверие общества к организациям, выполняющим эти функции. Я не говорю о том, что есть организации, предоставляющие услуги в разных сферах в виде неправительственных организаций, которые имеют другую структуру и осуществляют другие виды деятельности», - сказал Курдованидзе.



Напомним, что премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обещал сегодня создать грантовую программу для грузинских неправительственных организаций, которая будет финансироваться из государственного бюджета.





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