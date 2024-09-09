

Премьер: паралимпийцы будут представлены к госнаградам, как и олимпийцы

09.09.2024 14:58





Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что грузинские паралимпийцы будут представлены к государственным наградам по тому же принципу, что и участники Летних Олимпийских игр 2024 года.



«Cамо собой, здесь подход в точности таков, как и в случае с олимпийцами. Они будут представлены к соответствующим государственным наградам в точности по тому же принципу, как мы представили олимпийцев — чемпионы, призеры, тренеры», — заявил Кобахидзе.



Между тем, в Париже состоялось закрытие XVII Паралимпийских игр. Результат Грузии — рекордный: 9 медалей (1 золото, 4 серебра и 4 бронзы) при выступивших 14 параспортсменах, и 51-е место в неофициальном командном зачете.



В последний день Игр, 8 сентября, бронзовую медаль по пауэрлифтингу (жим лежа) выиграл грузинский спортсмен Акакий Джинчарадзе (+107 кг). Он осилил тяжесть в 250 кг.



Напомним, что Гига Очхикидзе стал чемпионом турнира по паралегкой атлетике (толкание ядра); парастрелок Владимир Чинчараули, парадзюдоисты Зураб Зурабиани, Георгий Калдани и Реваз Чикоидзе завоевали серебряные медали; парафехтовальщица на колясках Нино Тибилашвили, паратхэквондистка Анна Джапаридзе, парадзюдоистка Инна Калдани и парапауэрлифтер Акакий Джинчарадзе завоевали бронзовые медали.





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