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Тина Бокучава: Любые предвыборные заявления о том, что ни одна партия не создаст правительство Бидзине Иванишвили, приемлемы
09.09.2024 16:03
По заявлению председателя «Единого национального движения» Тины Бокучава, инициатива коалиции «За перемены», согласно которой они не будут сотрудничать с Бидзиной Иванишвили и «Грузинской мечтой» при формировании правительства после выборов, для них приемлема.
По ее словам, такие документы были и раньше, и «Национальное движение» всегда их подписывало.
«Единство – Национальное движение» является главной оппозиционной силой и последние 12 лет было, есть и будет в авангарде оппозиции режиму Иванишвили. Я уверена, что партнерами по коалиции «Единства – Национального движения» будут и другие прозападные партии, и любые предвыборные заявления о том, что ни одна партия не создаст правительство Бидзине Иванишвили, приемлемы…
Такие документы были и раньше, и мы их всегда подписывали», - заявила Бокучава.
Для справки, лидеры коалиции «За перемены» заявили, что ни один их представитель не будет сотрудничать с «авторитарным режимом Бидзины Иванишвили и «Грузинской мечты» в процессе формирования правительства после выборов», что они и скрепили своими подписями.
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