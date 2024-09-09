

Вольский: Грузия заслуживает того, чтобы все сферы критически оценивали профессиональные НПО

09.09.2024 16:04





Слово «неправительственная организация» - это watch dog, т.е. «сторожевой пес», который должен кусать конкретную цель в случае проступка. Разумеется, Грузия уже давно заслуживает того, чтобы все сферы критически оценивали профессиональные неправительственные организации и эксперты, - заявил первый вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский, комментируя инициативу правительства о создании грантового фонда для НПО.



По его словам, в этом решении нет ничего странного и «по крайней мере, за рубежом все действующие неправительственные организации, даже действующие в других странах, финансируются правительствами».



Как отмечает Вольский, по предварительным расчетам, на финансирование неправительственных организаций необходимо до 200 миллионов.



«По предварительным расчетам, на первом этапе необходимо до 200 миллионов, а затем эти средства должны быть увеличены, потому что обществу очень нужны такие институты, укомплектованные критически важными людьми, которые будут играть исполнять роль надзирателя и не будут напрямую сотрудниками госструктуры», - заявил Вольский.





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