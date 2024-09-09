|
|
|
Вольский: Грузия заслуживает того, чтобы все сферы критически оценивали профессиональные НПО
09.09.2024 16:04
Слово «неправительственная организация» - это watch dog, т.е. «сторожевой пес», который должен кусать конкретную цель в случае проступка. Разумеется, Грузия уже давно заслуживает того, чтобы все сферы критически оценивали профессиональные неправительственные организации и эксперты, - заявил первый вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский, комментируя инициативу правительства о создании грантового фонда для НПО.
По его словам, в этом решении нет ничего странного и «по крайней мере, за рубежом все действующие неправительственные организации, даже действующие в других странах, финансируются правительствами».
Как отмечает Вольский, по предварительным расчетам, на финансирование неправительственных организаций необходимо до 200 миллионов.
«По предварительным расчетам, на первом этапе необходимо до 200 миллионов, а затем эти средства должны быть увеличены, потому что обществу очень нужны такие институты, укомплектованные критически важными людьми, которые будут играть исполнять роль надзирателя и не будут напрямую сотрудниками госструктуры», - заявил Вольский.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна