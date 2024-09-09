

Центризбирком распространил заявление об угрозах и давлении на сотрудников

09.09.2024 16:07





Сегодня в Центризбиркоме прошел брифинг по поводу угроз и давления на сотрудников. Брифинг провел заместитель председателя ЦИК Георгий Шарабидзе.



Как отметил Георгий Шарабидзе, избирательная администрация осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством, и все процессы открыты и публичны для участвующих сторон. Тем не менее организация по-прежнему становится объектом необоснованных обвинений и давления.



«Речь идет о провокационных действиях против представителей юридического департамента ЦИК. Один из членов политсовета «Единства-Национального движения» устно оскорблял наших коллег, оказывал давление и пытался исказить реальные факты в присутствии СМИ. Указанный провокационный инцидент начался вчера в городском суде во время текущего процесса по открытию избирательных участков за рубежом и продолжился во дворе.



Мы хотели бы призвать как местные, так и международные наблюдательные организации проявить интерес к произошедшему провокационному действию и не оставить упомянутый инцидент без реагирования, поскольку такого рода действия наносят ущерб избирательной среде. Когда избирательный процесс сопровождается использованием в ходе процесса языка ненависти, клеветы, оскорблений и личных нападок на организаторов выборов, это представляет прямую угрозу честности выборов», — говорится в заявлении ЦИК.





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