

Оппозиция назвала «попыткой подкупа» план правительства создать фонд финансирования НПО

09.09.2024 16:08





Оппозиция расценила как попытку подкупа намерение правительства Грузии создать фонд для выделения грантов из госбюджета неправительственным организациям и СМИ.



«Это полный абсурд, это подкуп неправительственных организаций», — сказал лидер «Ахали» Ника Гварамия. При этом он отметил, что обещание «пустое», потому что «Грузинская мечта» не сможет выиграть выборы в октябре.



О том, что правительство Грузии создаст собственный фонд для выдачи грантов местным НПО и СМИ, объявил сегодня премьер-министр Ираклий Кобахидзе. По его словам, фонд будет финансироваться из госбюджета. Претендовать на гранты смогут те организации, которые зарегистрировались в реестре Минюста в соответствии с законом «О прозрачности иностранного влияния».



«»Грузинская мечта» хочет изменить профиль неправительственных организаций и превратить их в проправительственные организации. Это антигосударственная идея, которая уничтожает один из важнейших сегментов гражданского общества в Грузии. Фактически они хотят подкупить свободных неправительственный сектор, чтобы голос критики не был услышан с их стороны», — заявил депутат Роман Гоциридзе из группы «Еврооптимисты».



Новости Грузии

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





