

Георгий Вашадзе: Кобахидзе дал нам признательные показания

09.09.2024 18:31





Когда гражданский сектор выявляет коррупционные факты, для них это неприемлемо. Они хотят грабить страну, сохранить за собой право грабить, и сейчас превратить неправительственные организации в правительственные организации, - заявил на брифинге один из лидеров «Единства – Национального движения» Георгий Вашадзе, оценивая инициативу правительства Грузии создать грантовый фонд для грузинских неправительственных организаций.



По его словам, «Грузинская мечта» хочет уничтожить беспристрастные неправительственные организации.



«Они хотят назначить организации, назвать их неправительственными организациями, финансировать их из бюджета, убить их беспристрастность и грабить страну. Хотят обеднить вас и обогатить себя. Кобахидзе дал нам признательные показания. Как могут организации, финансируемые государством, быть неправительственными?! «Грузинская мечта» борется с этим. Они хотят сохранить за собой право грабить. Хотят убить беспристрастные неправительственные организации в виде независимых институтов, которые контролируют их расходы и тендеры», - отметил Вашадзе.





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