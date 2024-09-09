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Оливер Вархей: Для Грузии крайне важно подтвердить свою приверженность членству в ЕС
09.09.2024 18:41
«Для Грузии крайне важно подтвердить свою приверженность вступлению в Европейский союз и двигаться вперед по пути Европейского союза», — заявил еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и расширения Оливер Вархели.
По словам Вархея, Евросоюз готов к расширению и готов приветствовать новые государства-члены в ближайшие годы.
«За последние месяцы и годы мы приняли исторические решения, и я горжусь успехом комиссии в плане расширения, поскольку это действительно впечатляет. Мы получили четыре новых заявки на членство в организации. Этими странами являются Украина, Молдова, Грузия и Косово. Кандидатский статус получили Украина, Молдова, Грузия и Босния и Герцеговина. Для Грузии крайне важно подтвердить свою приверженность членству в ЕС и двигаться вперед по пути ЕС. Кандидаты и потенциальные кандидаты должны продемонстрировать полную приверженность осуществлению реформ. В то же время мы должны также обеспечить, чтобы политика расширения оставалась заслуживающей доверия, предсказуемой и динамичной. Европейский союз готов к расширению и готов приветствовать новые государства-члены в ближайшие годы», — заявил Оливер Вархели.
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