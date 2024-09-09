

За протест против проголосовавшего за закон об иноагентах депутата Джапаридзе оштрафован гражданин

09.09.2024 18:50





Протест против проголосовавшего за закон об иноагентах депутата от партии «Сила народа» Виктора Джапаридзе обошелся гражданину Грузии Лексо Самхарадзе в 1000 лари (около 371 $). 28 мая Самхарадзе оскорбил депутата и назвав его «рабом», после чего Джапаридзе бросил в него апельсин.



По его словам, решение суда для него не стало неожиданностью — «я знал, что государство обязательно меня накажет». Самхарадзе утверждает, что он перешел на брань после того, как сидящий в автомобиле депутат Гурам Мачарашвили начал материться в его адрес.



«За этим последовала ответная ругань с моей стороны, когда Виктор Джапаридзе вышел из автомобиля и бросил в меня апельсин. После этого я уже смеялся, потому что это невозможно было воспринимать всерьез, и я продолжал ругаться в их адрес. Я был возмущен принятием российского закона.



У нас избирательное правосудие: вот я наказан, а с другой стороны, тот, кто принял закон, кто принял антигосударственный закон, а затем матерился в адрес гражданина, <> не будет наказан», — заявил Самхарадзе.



Суд пояснил, что Самхарадзе нарушил первую часть статьи 166 Кодекса об административных правонарушениях, что подразумевает мелкое хулиганство, нецензурную брань и оскорбление граждан в общественных местах и другие подобные действия, нарушающие общественный порядок и покой граждан.







Напомним, аналог российского закона об иноагентах — «О прозрачности иностранного влияния», как его назвали представители партии власти, — в Грузии вступил в силу 4 июня 2024 года после подписания документа спикером парламента Грузии. Через 60 дней (4-5 сентября) все организации, которые имеют значительное зарубежное финансирование, должны будут зарегистрироваться на специальном портале.



17 апреля законопроект «О прозрачности иностранного влияния» был поддержан 83 депутатами первом чтении, 1 мая — во втором, а в третьем, окончательном, чтении — 14 мая.



18 мая президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила на законопроект «Мечты» вето, подчеркнув, что он — «российский» и что «не подлежит никаким изменениям».



Кроме того, Зурабишвили возвратила аналог российского закона об иноагентах в парламент. Документ состоит из трех страниц и описывает статьи Конституции, которым противоречит законопроект партии власти «О прозрачности иностранного влияния».



Шаг парламентариев на Западе вызвал шквал критики: посол Германии Петер Фишер даже заявил, что, пока в Грузии будет действовать этот закон, со страной переговоры о вхождении в состав ЕС не будут открыты.



На сайте Государственного департамента США в ночь на 24 мая 2024 года появилось сообщение о пересмотре Вашингтоном всех сфер сотрудничества с Грузией. В заявлении говорится и о введении визовых ограничений для бывших и действующих политиков, причастных к принятию закона об иноагентах и членов их семей. Санкции будут направлены и на силовиков, которые принимали участие в разгоне мирных акций протеста против закона об иноагентах в Тбилиси.

А координатор США по санкционной политике Джим О’Брайен заявил, что правящей силе Грузии «придется играть по правилам того клуба, в который вы пытаетесь вступить».



Политсовет «Грузинской мечты» ответил на решение Госдепартамента США ввести визовые ограничения: в партии власти назвали намерения Вашингтона «контрпродуктивными» и «беспрецедентными».



В Москве на этом фоне звучат слова поддержки в адрес «принципиальной позиции» нынешних властей Грузии, подчеркиваются «двойные стандарты» Запада в отношении к стране.



Высказалась в своем заключении и Венецианская комиссия, которая настоятельно рекомендовала «Грузинской мечте» отменить закон в его нынешнем виде. Подчеркивается, что за последние годы была проведена оценка законодательства «Об иностранных агентах», которое действует в Российской Федерации, Венгрии и Кыргызстане, а также вопрос о принятии которого рассматривался в Боснии и Герцеговине. Закон, инициированный в Грузии, содержит «много общего» с законодательством этих стран, говорится в документе.



Комиссия подчеркивает, что существующая редакция закона создает негативные помехи в свободе собраний и выражения мнений, праве на неприкосновенность частной жизни, праве заниматься государственными делами, а также в запрете дискриминации.



В целом Запад заговорил об откате демократии в Грузии, обвиняя в этом партию власти «Грузинская мечта».



Источник: SOVA

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