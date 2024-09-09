

Хельсинкская комиссия: Мы обязаны поддержать грузинский народ, когда он сталкивается с российским вмешательством

09.09.2024 21:13





Мы обязаны поддержать грузинский народ, особенно тогда, когда он сталкивается с российским вмешательством и эрозией демократии, – говорится в заявлении Хельсинкской комиссии Соединенных Штатов Америки, опубликованном в соцсети X.



«Грузинский народ выбрал свободное, демократическое будущее, являющееся частью евроатлантических институтов.



Мы обязаны поддержать его в достижении этой реальности, особенно тогда, когда он сталкиваются с российским вмешательством и эрозией демократии в собственном доме», - пишет Хельсинкская комиссия.





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