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Хельсинкская комиссия: Мы обязаны поддержать грузинский народ, когда он сталкивается с российским вмешательством
09.09.2024 21:13
Мы обязаны поддержать грузинский народ, особенно тогда, когда он сталкивается с российским вмешательством и эрозией демократии, – говорится в заявлении Хельсинкской комиссии Соединенных Штатов Америки, опубликованном в соцсети X.
«Грузинский народ выбрал свободное, демократическое будущее, являющееся частью евроатлантических институтов.
Мы обязаны поддержать его в достижении этой реальности, особенно тогда, когда он сталкиваются с российским вмешательством и эрозией демократии в собственном доме», - пишет Хельсинкская комиссия.
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